16 – 18 марта ожидаются следующие события – Челябинск

16.03.2024, суббота
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09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих парк (парк «Северо-западный», ул. Захаренко, 17/1; Городская лыжная база, ул. Лесопарковая, 2а; «Экопарк», ул. Молдавская, 10)
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09:30 Челябинск – V Сретенский турнир по хоккею с мячом в валенках (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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11:00 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе для детей (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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12:00 Челябинск – Программа «Широкая Масленица» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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14:00 Челябинск – «Караоке встреча» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)
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14:00 Челябинск – Цикла занятий по первой помощи «Спасти, нельзя оставить» (мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Вечер современного танца «Адреналин» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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18:30 Челябинск – Музыкально-танцевальное шоу «В объятиях танго» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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