Явка на выборы в Челябинской области ниже, чем в других регионах УрФО

Согласно официальным данным на 15:00 16 марта в Челябинской области проголосовали 1 млн 256 тыс 298 избирателей, что составляет 48,94%.

«Явка в нашем регионе высокая», – констатировал председатель облизбиркома Евгений Голицын.

Однако в других регионах УрФО показатели выше: Ямал отчитался о 70,58%; Тюменская область – 58,5%; ХМАО – 58,49%; Курганская область – 53,62%; Свердловская область – 49,04%.

Челябинск, Павел Зварзин

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