Челябинская область обошла Свердловскую по явке избирателей

Избирательные комиссии регионов Урала опубликовали данные по явке на 15:00 местного времени.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером, как вчера , является ЯНАО, где зафиксировали участие более 90% избирателей, у ХМАО – более 80%, в Тюменской области 78,6%, в Курганской – 71,02%.

Челябинская область, вчера оказавшаяся на последней строчке этого своеобразного рейтинга, сегодня обошла Свердловскую область – явка в этих регионах составила 69,3% и 65,2% соответственно.

Отмечается, что, по данным сайта дистанционного электронного голосования, такую форму волеизъявления предпочли 233 тысячи 716 южноуральцев, обладающих правом голоса. 92% из них , или 214 тысяч 544 человека, уже проголосовали.

По данным на 18:00 явка избирателей в Челябинской области составила 73,91% с учетом ДЭГ (1 млн 898 тыс 199 избирателей).

Челябинск, Павел Зварзин

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