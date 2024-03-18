Челябинская область заняла четвертое место среди регионов УрФО по явке на выборах

В Челябинской области подсчитали 100% избирательных бюллетеней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, всего на избирательные участки пришли 79,03% южноуральцев, обладающих правом участия в голосовании. Отметим, что по данным на 18 часов 17 марта явка составляла 73,91%. То есть, более 5% избирателей пришли на участки в последние 2 часа голосования.

За Владимира Путина отдали свои голоса 84,32% проголосовавших.

На втором месте идет коммунист Николай Харитонов (5,4%). Третий – Владислав Даванков (партия «Новые люди», 4,9%). Замыкает список Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,49%).

Регион занял четвертое место по доле избирателей, пришедших на участки для голосования. Впереди оказались жители «тюменской матрешки»: в Ямало-Ненецком автономном округе явка составила 94,11%, в Ханты-Мансийском АО – 87,13%, в Тюменской области – 84,35%.

Меньше явка только в Курганской (77,23%) и Свердловской (71,3%) областях.

В большинстве регионов Урала Владимир Путин набрал более 85% голосов избирателей. В Челябинской области – 84,32; в Свердловской – 82,1%.

В Свердловской области второе место занял Владислав Даванков, набрав 7,31%. В Челябинской области он оказался на третьей строчке, в остальных регионах УрФО – на последнем месте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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