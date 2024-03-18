Избиратели на Южном Урале стали больше болеть и коллекционировать бюллетени

Центральная избирательная комиссия России опубликовала итоговый протокол результатов выборов президента РФ в Челябинской области.

Согласно этому документу, в помещениях для голосования было выдано 1 млн 614 тыс 392 бюллетеня, еще 413 тыс 971 – вне помещений избирательных участков.

После завершения голосования в стационарных ящиках находилось 1 млн 612 тыс 405 бюллетеней, в переносных – 413 тыс 959. Разница между выданными и опущенными в урны составила 1 ты 999 бюллетеней.

Число бюллетеней, признанных недействительными, – 38 тысяч 138.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сравнении с предыдущими выборами президента (2018 года), число избирателей на Южном Урале сократилось на 66 тысяч человек ( в 2018 году было 2 млн 632 тыс 596, в 2024 – 2 млн 566 тыс 601 человек). Число голосовавших вне помещения для голосования выросло почти в 4 раза, а их доля – с 6% до 20% от общего числа принявших участие в выборах. «Согласно закону, голосовать на дому можно только по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами...), – напомнил руководитель Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, придя к выводу, что здоровье у южноуральских избирателей ухудшилось.

Общая явка избирателей увеличилась с 66,41% до 79,03%.

Число недействительных бюллетеней выросло с 27 тысяч 234 до 38 тысяч 138, то есть на 40%. Исчезнувших бюллетеней стало в 2 раза больше: разница с выданными и находившимся в урнах во время подсчета в этом году составила 1 тыс 999 штук.

Наблюдатели предполагают, что «осознавая важность исторического момента, люди решили их коллекционировать».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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