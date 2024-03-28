В Челябинской области еще три района сменили статус

Три района Челябинской области преобразованы в округа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, на 48-м заседании регионального парламента принят пакет документов по преобразованию трех муниципальных районов – Нязепетровского, Пластовского и Саткинского в муниципальные округа.

«Решения об объединении в округа существующих поселений и районов приняты местными депутатами всех уровней, согласованы с жителями и главами, а также одобрены губернатором Челябинской области», – напомнили в заксобрании.

Документы, принятые сегодня депутатами областного парламента, устанавливают новые статус и наименования муниципальных образований, их органов местного самоуправления и глав, населенные пункты, которые будут входить в состав муниципальных округов. Также регулируются вопросы объединения и упразднения некоторых административно-территориальных единиц этих округов, определения административных центров.

«Ожидается, что процесс преобразования муниципальных районов в муниципальные округа продолжится – такую перспективу в настоящее время обсуждают еще несколько территорий», – рассказали представители законодательного собрания региона.

Напомним, реформа предполагает упразднение органов местного самоуправления на «низовом» уровне. Если в район, как правило, входят несколько муниципальных образований (города и поселки городского типа в статусе городских поселений, села – в статусе сельских), то в муниципальном округе вся власть концентрируется в руках единой администрации.

При этом, в отличие от городских и сельских поселений, главу округа, согласно действующему законодательству, жители выбирают не непосредственно – это делают по итогам предварительного конкурса депутаты муниципального парламента.

Безусловно, такая система более удобна для региональной бюрократии, так как управляемость окружных властей выше (в том числе в силу вовлеченности правительства региона в выборы главы муниципалитета). Примером этому может служить Коркинский муниципальный округ, появившийся на месте одноименного района в 2023 году. Здесь на смену четырем муниципальным образованиям разного уровня (Коркинский район, город Коркино, а также поселки Первомайский и Роза) пришло одно. При этом районным и региональным властям удалось избавиться от достаточно проблемных и конфликтных депутатов поселковых советов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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