По делу «Макфы» арестованы активы на 100 трлн рублей

В рамках иска Генпрокуратуры о взыскании имущества холдинга «Макфа» и аффилированных с ней компаний в интересах РФ арестованы счета и активы родственников экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова.

Как уже сообщал «Новый День», 28 марта в Центральный районный суд Челябинска поступил иск от ведомства к Михаилу, Александру, Валерию и Наталье Юревич, а также АО «Макфа», АО «Новая пятилетка», АО «Первый хлебокомбинат», АО «СМАК», Вадиму и Ирине Белоусовым.

В Генпрокуратуре считают, что вышеназванные предприятия имеют коррупционное происхождение и должны быть обращены в доход государства.

Арест наложен на активы Максима Чигинцева (зятя Белоусова), находящиеся на шести рублевых, евро и долларовых счетах, открытых в ООО «Цифра банк». «Данный документ уже направлен в кредитное учреждение для его незамедлительного исполнения. Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 трлн рублей», – цитирует постановление пристава ТАСС.

Кроме того, для обеспечения иска Генпрокуратуры по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы 100% компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское» (акции, принадлежащие Наталье Петрашевой и Наталье Юревич, а также частной кипрской компании «Сула Гранти ЛТД»), принадлежащие родственнице Юревича и зятю Белоусова акции «Челябинскоблгаз», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов», принадлежащие нидерландской компании «Эм Джи Си Интернэшнл Б.В. (MGC International B.V.).

В целом, исковое заявление Генпрокуратуры вместе с приложениями составляет 25 томов. Ответчиками по нему выступают сами Михаил Юревич и Вадим Белоусов, а также еще 34 юридических лица и 11 физических лиц, среди которых отец, мать и сын Юревича; жена, дочь, зять и сват Белоусова а также дочь с зятем Белоусова и его отец, директор «Эмитент-консалтинга» Марина Савранская, экс-глава «Арком» Наталья Петрашева и акционер «СМАК» Владилен Фуфаров.

Генпрокуратура считает, что каждый из ответчиков является «членом противоправного сообщества». Адвокаты возражают, указывая на то, что в российском законодательстве нет такого понятия. Ведущий адвокат по делу Игорь Трунов сомневается в правильности подсчетов суммы активов: доходы федерального бюджета России в 2024 году запланированы в объеме 35 трлн рублей, что в 3 раза ниже суммы, заявленной в иске Генпрокуратуры, отмечает юрист.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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