Второй пошел: Генпрокуратура требует передать государству весь бизнес экс-губернатора Челябинской области

Вслед за ЧЭМК в поле зрения Генеральной прокуратуры попал бизнес семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 марта в Центральный районный суд Челябинска поступил иск от ведомства к Михаилу, Александру, Валерию и Наталье Юревич, а также АО «Макфа», АО «Новая пятилетка», АО «Первый хлебокомбинат», АО «СМАК», Вадиму и Ирине Белоусовым.

В Генпрокуратуре считают, что вышеназванные предприятия имеют коррупционное происхождение и должны быть обращены в доход государства.

«В ведомстве генпрокурора Игоря Краснова полагают, что главные ответчики – Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения», – пишет «Коммерсант». – Отметим, что господин Юревич с 2000 по 2005 год являлся депутатом Госдумы, затем до 2010 года был главой Челябинска, а впоследствии до 2014 года занимал пост губернатора Челябинской области. В свою очередь, Вадим Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трех созывов Госдумы.

По закону они должны были прекратить занятия бизнесом, отказавшись в том числе от участия в управлении коммерческими структурами, и декларировать свои активы, однако прокурорская проверка установила, что они «фактически» владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали. «При этом высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов», говорится в документе. Управление же бизнес-активами ответчики осуществляли через родственников и доверенных лиц».

В прокуратуре отмечают, что Челябинская макаронная фабрика, Сосновский комбинат хлебопродуктов, Челябинский хлебокомбинат №1, являвшиеся госпредприятиями, каким-то образом оказались в собственности Юревича. На их базе были образованы АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат», специализирующиеся на производстве муки, хлеба и макаронных изделий, ставшие в дальнейшем крупнейшими предприятиями Уральского региона. В данный момент, по оценкам надзора, капитализация активов «Макфы» оценивается в 22 млрд рублей, а «Первого хлебокомбината» – в 3,7 млрд рублей, а их ежегодная выручка превышает 31 млрд рублей.

Истец считает, что Юревич, став мэром, а затем губернатором, «создал ложную видимость дистанцирования от бизнес-проектов», переоформив их на своих родителей и сына, а также товарища и делового партнера Вадима Белоусова. Последним в «криминальную схему номинального владения коррупционными активами» были вовлечены его супруга, дочь с ее мужем и даже теща.

«Одновременно с этим, по версии надзора, господа Юревич и Белоусов образовали круг доверенных лиц, на которых также записывались их организации и «возлагались обязанности по их управлению». Среди ответчиков, помимо родственников господ Юревича и Белоусова, девять таких человек, – цитирует иск «Коммерсант». – Через них основные ответчики определяли судьбу АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат», участвовали в их хозяйственно-финансовой деятельности, принимали «руководящие решения», а с использованием властных полномочий «преумножали и капитализировали коррупционные активы, выводя их прибыль в нелегальный оборот».

К иску приложены показания свидетелей, которые заявили, что Михаил Юревич разрабатывал юридические механизмы, позволяющие ему исключить факты принятия несогласованных и невыгодных решений номинальными руководителями, а также способы вывода активов за границу и их оперативной передачи подконтрольным субъектам в случае смерти родственников и доверенных лиц.

Отмечается, что «нахождение во власти позволило» Юревичу создать крупный холдинг, включающий агропромышленные, торгово-развлекательные, гостиничные, автотранспортные и медиаактивы.

Основным участником бизнес-группы является АО «Макфа», которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий и внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В данный концерн включено еще 26 компаний, зарегистрированных в Москве, Курганской, Московской, Свердловской, Херсонской и Челябинской областях. Их совокупная стоимость в прокурорском иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка – в 41 млрд, а валовая прибыль составила 13,6 млрд.

В генпрокуратуре утверждают, что, используя административный ресурс, Юревич и Белоусов добились получения своими предприятиями мер государственной поддержки в виде субсидий, льготных кредитов на сотни миллионов рублей, выделения земель под строительство объектов и так далее.

Напомним, в связи с возбуждением уголовных дел по факту получения взяток на 3 млрд 253 млн рублей за покровительство подрядчикам дорожного строительства в Челябинской области Юревич и Белоусов были объявлены в международный розыск.

«За границей, ссылается «Коммерсант» на свои источники, близкие к Генпрокуратуре, Михаил Юревич «приобрел» гражданство Республики Кипр. Однако связей с родиной ни он, ни Вадим Белоусов не утратили, продолжая через третьих лиц контролировать бизнес. Часть активов они перевели на офшоры, зарегистрированные на Кипре, и через них в качестве дивидендов получают средства предприятий. По данным Росфинмониторинга, разыскиваемым ответчикам на тот же Кипр и в Великобританию ежегодно переводится порядка 2 млрд рублей».

Помимо выше названных АО «Макфа», АО «Новая пятилетка», АО «Первый хлебокомбинат», АО «СМАК», в доход государства требуют обратить акции управляющих компаний «Агромакфа» и «Содействие», ОАО «Челябинскоблгаза», АО «Долговское», ООО «Урал-Медиа», управляющей компании «Медиа-Центр» и проч. При этом до передачи новому собственнику старые должны обеспечить их работу, исполнение контрактов и оплату труда сотрудников.

Иск уже распределен конкретному судье. И, несмотря на то, что дата рассмотрения документа по существу еще не назначено, эксперты считают, что разбирательство не затянется: обычно уже на стадии предварительных слушаний требование о заморозке спорных активов удовлетворяется, а рассмотрение дела по существу укладывается в пару заседаний.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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