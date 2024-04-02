Челябинск, Апрель 02 Новый День, Павел Зварзин) – Челябинской области увеличили план весеннего призыва – об этом заявил военный комиссар региона Андрей Максуров.

Установленное для области задание «немного больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сообщил военком, уточнив, что план весеннего призыва составляет около 3 тысяч 400 человек.

Отметим, что год назад Максуров заявлял о необходимости призывать весной 3,5 тыс южноуральцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», призыв продлится до 15 июля. В этом году под него подпадают и те, кто родился в 1996 году, то есть мужчины до 28 лет включительно.

По словам Максурова, каждый четвертый призывников будет служить в Центральном военном округе, 17% – в Московском, 12% – в Восточном военном округе. Остальные – в других военных округах, а также на Балтийском, Северном, Тихоокеанском и Черноморском флотах.

Первые отправки начнутся в середине апреля. Каждый третий призывник перед попаданием к месту службы пройдет подготовку в учебных соединениях и воинских частях. Срок такой подготовки может достигать 5 месяцев.

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