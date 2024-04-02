Радиозавод «Полет» вошел в состав АО «Азимут»

На челябинском предприятии официально прокомментировали изменения состава учредителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского радиозавода «Полет», контрольный пакет акций одного из крупнейших предприятий радиотехнической отрасли приобрела группа компаний «Азимут».

«Компания «Азимут» разрабатывает, серийно производит и поставляет «под ключ» предприятиям гражданской авиации средства связи, навигации, посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением, а также разрабатывает и реализует комплексные проекты оснащения и переоснащения аэродромов и центров управления воздушным движением. Сегодня в портфель заказов компании входит более 20 типов серийно поставляемых изделий», – уточнили представители радиозавода.

В компании отметили, что в состав АО «Азимут» входит также ЗАО «НИИИТ-РК» имени А.М. Брейгина. «Консолидация предприятий по разработке и производству радиолокационного оборудования систем в составе одной структуры поможет нарастить выпуск важнейшей продукции для обеспечения безопасности воздушного сообщения», – заявили в компании.

Как уже сообщал «Новый День», новым генеральным директором предприятия назначен Алексей Науменко. С декабря 2023 года он занимал должность советника генерального директора «Полета».

С 2017 по 2023 годы Алексей Науменко работал на руководящих должностях в АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры», АО «Азимут» и ГК «Ростех». Имеет опыт антикризисного управления с учетом отраслевой специфики компании.

«В структуре группы компаний «Азимут» завод продолжит выпускать продукцию, которая на протяжении многих лет зарекомендовала себя с точки зрения качества – локаторы АОРЛ-1АС, системы посадки и радиомаячные группы. Передача завода между двумя структурами не затронет его коллективы, которые останутся на своих местах. В ближайшее время планируем наращивать объемы производства», – отметил топ-менеджер.

Напомним, что с 2014 года «Полет» входил в состав АО «Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Челябинск, Виктор Елисеев

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