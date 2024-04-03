В России установлен рекорд по числу долларовых миллиардеров

Число долларовых миллиардеров в России выросло до 125 человек. Это абсолютный рекорд для страны. Причем, отмечает Forbes, ежегодно составляющий рейтинг богатейших бизнесменов мира, это количество могло быть больше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совокупное состояние российских миллиардеров в течение 2023 года увеличилось на 14% – до 576,8 млрд долларов. Это меньше, чем в 2021 году, когда был установлен предыдущий по числу имеющих более 1млрд долларов: тогда суммарный капитал 123 миллиардеров превышал 606 млрд долларов.

Отметим, что в 2022 году список поредел до 110 человек, но в минувшем году вновь вырос – сразу на 14%. Российских миллиардеров могло быть 135, но 10 богатейших бизнесменов отказались от российского гражданства.

Зато в рейтинге появились 19 новичков. «Большинство новых миллиардеров заработали капитал в потребительском секторе – розничной торговле, сельском хозяйстве и жилищном строительстве, – отмечает Forbes. – А в результате поворота внешнеторговых потоков на Восток рейтинг также пополнили владельцы транспортных активов. Уход иностранных компаний с российского рынка привел к появлению двух новых групп миллиардеров. Первые – это выигравшие от ухода иностранных брендов, например владельцы сетей одежды. Вторые – купившие российские активы иностранных корпораций с дисконтом. В итоге самым богатым новичком стал Иван Таврин (2,4 млрд долларов), который купил Avito и ряд других активов у иностранных владельцев».

А ТОП-10 богатейших россиян выглядит следующим образом:

Вагит Алекперов (НК «Лукойл») с состоянием 28,6 млрд долларов; Леонид Михельсон и семья («Новатэк», «Сибур») – состояние 27,4 млрд; Владимир Лисин (НЛМК, «Первая портовая компания») – 26,6 млрд; Алексей Мордашев и семья («Северсталь», Nordgold, TUI, «Лента», «Силовые Машины») – 25,5 млрд; Владимир Потанин (ГМК «Норильский никель», Росбанк, TCS Group) – 23,7 млрд; Геннадий Тимченко («Новатэк», «Сибур», «Стройтрансгаз», «Трансойл») – 23,4 млрд; Андрей Мельниченко (члены семьи Мельниченко являются пассивными бенефициарами трастов, владеющих акциями производителя удобрения «Еврохим» и угольной компании СУЭК) – 21,1млрд; Павел Дуров (Telegram) – 15,5 млрд; Алишер Усманов (USM («Металлоинвест», Удоканская медь, «Мегафон»), ИД «Коммерсантъ») – 13,4 млрд; Михаил Фридман (LetterOne Holdings, «Альфа-Групп») – 13,1млрд.

Добавим, что по 13 номером долларовых миллиардеров России числится владелец ММК Виктор Рашников с состоянием 10,6 млрд долларов.

Кстати, из 20 богатейших российских бизнесменов стали беднее. Это №17 Андрей Гурьев, №15 Вячеслав Кантор, №11 Михаил Прохоров, №9 Алишер Усманов и №7 Андрей Мельниченко. Владимир Потанин сохранил свои капиталы на том же уровне, остальные стали богаче.

Москва, Игорь Юров

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