Адвокаты «Макфы» обжаловали постановление об аресте активов на 100 трлн рублей

Адвокаты собственников холдинга «Макфа» и связанных с ним компаний обжаловали постановление судебных приставов об аресте активов на 100 трлн рублей, вынесенное в рамках иска Генпрокуратуры РФ.

Как уже сообщал «Новый День», 28 марта в Центральный районный суд Челябинска поступил иск от ведомства к Михаилу Юревичу и Вадиму Белоусову, а также еще 34 юридическим и 11 физическим лицам, среди которых отец, мать и сын Юревича; жена, дочь, зять и сват Белоусова, директор «Эмитент-консалтинга» Марина Савранская, экс-глава «Арком» Наталья Петрашева и акционер «СМАК» Владилен Фуфаров.

В Генпрокуратуре считают, что принадлежащие ответчикам предприятия имеют коррупционное происхождение и должны быть обращены в доход государства. Для обеспечения иска на эти предприятия наложен арест.

«Вот это решение федеральных приставов из Москвы обжаловано в Останкинском суде, – цитирует «Интерфакс» ведущего адвоката Игоря Трунова. – Сейчас ждем возражений от судебных приставов».

Москва, Игорь Юров

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