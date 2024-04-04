В пригороде Челябинска шестилетняя девочка погибла, упав из окна

В Копейске следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вчера, 3 апреля, на улице Короленко. Об этом копейчане рассказали в социальных сетях.
По словам очевидцев, шестилетняя девочка упала из окна седьмого этажа десятиэтажки. Ребенок был в квартире с бабушкой, но та была в другой комнаты.
От полученных травм ребенок скончался.
В следственном управлении СКР по Челябинской области начали доследственную проверку.
Челябинск, Виктор Елисеев
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