В пригороде Челябинска шестилетняя девочка погибла, упав из окна

В Копейске следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вчера, 3 апреля, на улице Короленко. Об этом копейчане рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, шестилетняя девочка упала из окна седьмого этажа десятиэтажки. Ребенок был в квартире с бабушкой, но та была в другой комнаты.

От полученных травм ребенок скончался.

В следственном управлении СКР по Челябинской области начали доследственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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