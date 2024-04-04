На Урале начался сезон опасных окон: как предотвратить падение ребенка с высоты (ФОТО)

Ежегодно в теплое время года на Урале десятки детей погибают и получают серьезные травмы, выпав из окна. Но этой весной сезон начался раньше обычного. В конце марта в Нижнем Тагиле трехлетний малыш выпал с первого этажа, опершись о москитную сетку, он выжил. В челябинском Копейске накануне с седьмого этажа выпала шестилетняя девочка, она скончалась. Напоминаем, какие устройства могут спасти детей от гибели и травм.

Рекомендации от силовых ведомств

Представители МВД неоднократно предупреждали, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра. С самого раннего возраста нужно объяснять ребенку, что окно – это опасно, забираться на подоконник и опираться на него не нужно.

Дома не оставляйте окна и балконные двери открытыми, используйте верхние форточки или вертикальный режим проветривания. От окна нужно отодвинуть кровати, стулья и другие предметы мебели, так ребенок не сможет забраться на подоконник. Не показывайте ребенку, как окно открывается.

Помните, что москитная сетка не предназначена для защиты от падения. Она не выдерживает веса маленького ребенка. Используйте на окнах решетки или специальные замки (блокираторы, детские замки, ограничители, цепочки). О них мы расскажем ниже.

Ручка с замком

Один из самых простых и распространенных вариантов. Цена на маркетплейсах – от 350 рублей за штуку. Плюсы: устройство легко устанавливается, не нужно ничего сверлить. Штатная ручка окна откручивается отверткой, на ее место ставится ручка с замком. Замок блокирует поворот ручки.

Минусы: неудобно для окон без поворотно-откидной системы, так как для проветривания окно придется открывать полностью.

Ограничитель с тросиком

Вариант, который будет одинаково безопасен и для детей, и для кошек. Одна часть механизма крепится на раму, вторая на створку, если есть домашние животные, важно правильно подобрать длину тросика. Устройства делают с замком, с помощью которого окно можно открыть полностью. Стоимость на маркетплейсах: от 250 рублей (при условии покупки набора из 2-3 штук).

Встроенный ограничитель

Еще один бюджетный вариант по 250 рублей за штуку – металлическая конструкция, которая устанавливается между рамой и створкой. В закрытом виде ее не видно, в открытом – в проеме заметна металлическая планка. Проветриванию устройство не мешает, окно в откидном варианте открывается полностью, в поворотном – на 7-10 см.

Блокировочный замок

Практически незаметное устройство, которое ставится под раму или сбоку нижнего края окна. Механизм физически не дает открыться окну, но позволяет откинуть его сверху для проветривания. Устройство врезается в раму. Стоимость – от 350 рублей.

Решетки на окна

Самый радикальный способ решения проблемы, который заодно защитит от несанкционированного проникновения в квартиру. Стоят от полутора тысяч плюс работы по монтажу. Установку конструкции надо согласовывать с управляющей компанией, так как это фасадные работы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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