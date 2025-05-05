С начала года из окон выпали уже 15 детей

Ежегодно на Урале в теплое время года десятки детей погибают или получают серьезные травмы, выпав из окна. Так, по данным регионального минздрава, с начала 2025 года из окон выпали уже 15 детей. Самому маленькому из них не исполнилось двух лет.

Как ранее писал «Новый День», во избежание трагедии не стоит оставлять окна и балконные двери открытыми. Лучше использовать верхние форточки или вертикальный режим проветривания. Также от окна стоит отодвинуть кровати и стулья, чтобы ребенок не смог забраться по ним на подоконник. На окнах лучше использовать специальные замки (блокираторы, детские замки, ограничители, цепочки) или решетки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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