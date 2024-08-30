Девушка поймала выпавшего из окна трехлетнего ребенка

В Нижней Туре трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Его спасла случайная прохожая. Об инциденте сообщил Качканарский отдел МВД на своей странице «ВКонтакте».

28 августа у ребенка был день рождения, он встречал его дома с родителями. Около 16:50 мама вместе с сыном отправилась на кухню, чтобы покормить его. Она усадила ребенка за стол, а сама ушла в большую комнату, где играл за компьютером ее муж. Вскоре женщина услышала странный звук и громкий плач ребенка. Забежав на кухню, она обнаружила, что окно распахнуто настежь, ребенка нет, а москитная сетка выпала. Выглянув в окно, она увидела своего сына на руках незнакомой девушки. Родители выбежали на улицу и увидели, что у ребенка из раны на подбородке течет кровь.

Спасительница рассказала, что шла мимо дома и услышала странный треск. Подняв глаза, она увидела падающего ребенка и успела схватить его за ноги. Тем не менее мальчик все же ударился подбородком об асфальт.

Малыша доставили в реанимационное отделение Нижнетуринской ЦГБ с диагнозами: сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лба, ушибленные раны подбородочной области.

Окно на кухне было открыто, а стол стоял рядом со стулом, поэтому мальчику было нетрудно залезть на подоконник.

Семья мальчика с мая 2024 года состоит на профилактическом учете в ПДН ОП № 31 МО МВД «Качканарский». С октября 2021 года по октябрь 2023 года мама мальчика неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Как уже сообщал «Новый День», ежегодно в теплое время года на Урале десятки детей погибают и получают серьезные травмы, выпав из окна. Напоминаем, какие устройства могут спасти детей от гибели и травм.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

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