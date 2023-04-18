Цена безопасности – от 150 рублей: как предотвратить падение ребенка из окна (ФОТО)

Каждый год в России сотни детей гибнут или становятся инвалидами из-за падения из окна. В Свердловской области только за первые полтора месяца прошлого лета 12 детей выпали из окон. Трагедии происходят вовсе не в семьях алкоголиков и маргиналов, разбиваются дети из вполне благополучных семей. Часто малыши падают, оперевшись на москитную сетку, которая не выдерживает даже веса кошки. Предотвратить ЧП могут блокираторы. «Новый День» рассказывает, какие есть приспособления и сколько это стоит.

Ручка с замком

Один из самых простых и распространенных вариантов. Цена на маркетплейсах – от 200 рублей за штуку. Плюсы: устройство легко устанавливается, не нужно ничего сверлить. Штатная ручка окна откручивается отверткой, на ее место ставится ручка с замком. Замок блокирует поворот ручки. Если есть опция откидного открытия, то на время проветривания стоит блокировать ручку, чтобы ребенок не смог открыть окно полностью.

Минусы: неудобно для окон без поворотно-откидной системы, так как для проветривания окно придется открывать полностью.

Съемная ручка

Устройство, по принципу работы напоминающее предыдущий вариант, только ключом выступает сама ручка. Сверлить, опять же, ничего не придется. С окон снимаются все ручки, на их место ставятся заглушки, окно фактически остается глухим, открывается с помощью съемной ручки, которую стоит убрать повыше. На маркетплейсах продаются от 250 рублей плюс 100 рублей на заглушку – заглушки нужны по количеству окон, а ручки хватит одной. Минусы и плюсы такие же, как у ручки с замком.

Ограничитель с тросиком

Вариант, который будет одинаково безопасен и для детей, и для кошек. Животные часто гибнут, застревая в откидном механизме, а тросик позволяет открывать окно привычным способом. Из минусов: не очень эстетичный внешний вид плюс останутся отверстия от саморезов. Одна часть механизма крепится на раму, вторая на створку, если есть домашние животные, важно правильно подобрать длину тросика. Устройства делают с замком, с помощью которого окно можно открыть полностью. Стоимость на маркетплейсах: от 250 рублей.

Встроенный ограничитель

Самый бюджетный вариант – продаются по 150 рублей. Это металлическая конструкция, которая устанавливается между рамой и створкой. В закрытом виде ее не видно вообще, в открытом – в проеме заметна металлическая планка. Проветриванию устройство не мешает, окно в откидном варианте открывается полностью, в поворотном – на 7-10 см.

Блокировочный замок

Практически незаметное устройство, которое ставится под раму или сбоку нижнего края окна. Механизм физически не дает открыться окну, но позволяет откинуть его сверху для проветривания. Устройство врезается в раму. Стоимость – от 350 рублей.

Решетки на окна

Самый радикальный способ решения проблемы, который заодно защитит от несанкционированного проникновения в квартиру. Стоят от полутора тысяч плюс работы по монтажу. Установку конструкции надо согласовывать с управляющей компанией, так как это фасадные работы.

Екатеринбург, Марина Иванова

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