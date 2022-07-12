В Свердловской области стало меньше случаев выпадения детей из окон

С началом теплого сезона в Свердловской области зарегистрировано 12 случаев выпадения детей из окон. Это намного меньше, чем было в прошлом году (54 случая за 2021 год), но специалисты просят родителей быть бдительными, особенно в жаркую погоду. Только за вчерашний день из окон выпали два ребенка.

Как рассказала на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела ПДН ГУ МВД РФ по Свердловской области Оксана Воробей, чаще всего в таких случаях травмируются дети в возрасте от двух до пяти лет. По статистике ПДН, падения происходят с первого по пятый этаж. Во многом это объясняется тем, что в многоэтажных домах на окнах заранее установлена защитная блокировка. Во всех случаях выпадения из окон дети самостоятельно забирались на подоконник. «Чаще всего дети выпадают в присутствии родителей. То есть, мама отлучилась на две-три минуты, и ребенок уже залез на окно. Поэтому, если не можете постоянно держать ребенка в поле зрения, нужно устанавливать блокировку на окна. Как правило, трагические случаи происходят в благополучных семьях. Нельзя сказать, что вот родители-алкоголики не уследили. Хотя по каждому инциденту мы проводим проверку, выясняем условия проживания детей в семьях. Если есть вина родителей, они привлекаются к административной ответственности. Но никакие меры воздействия не вернут здоровье и жизнь детям, которые выпали из окон», – прокомментировала Воробей.

Главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова отметила, что в случае падения из окон дети получают сочетанные травмы, которые наиболее сложно поддаются лечению. Однако свердловские медики делают все, чтобы сохранить жизнь ребенку и не допустить дальнейшей инвалидности. «У нас был случай, когда ребенок выпал из окна высокого этажа. Был перелом позвоночника с полным пересечением спинного мозга. Врачам удалось спасти девочку, это можно назвать чудом. Но не всегда же так бывает», – привела пример медик.

Оба эксперта дали несколько советов родителям. С первых дней жизни ребенка нельзя играть с ним на подоконнике или оставлять там игрушки. Не стоит приучать малыша к наблюдению из окна. Также нужно следить, чтобы рядом с окном не было мебели. Но самое главное – на оконные рамы можно самостоятельно установить ограничители, чтобы предотвратить трагедию. Выпадение из окон составляет лишь небольшую часть в статистике детского травматизма. На первом месте по-прежнему остаются дорожно-транспортные происшествия. За первое полугодие 2022 года на дорогах в Свердловской области погибли 10 детей.

«Сейчас многие дети отдыхают за городом. Их внимание рассеивается, и могут быть печальные последствия. Нужно постоянно напоминать детям о правилах безопасного поведения и показывать личный пример. Часто можно увидеть, как родитель ведет ребенка через дорогу на красный свет или сам перебегает дорогу. Дети почти всегда копируют поведение взрослых», – предупредила Оксана Воробей. Также дети часто гибнут или травмируются в пожарах и при купании на водоемах. Здесь рекомендация специалистов только одна – следить за детьми. Родителям нужно контролировать, где находится ребенок, даже если он отдыхает в компании сверстников. В прошлом году в Свердловской области было зафиксировано порядка 85 тысяч обращений в больницы из-за детских травм и отравлений. Наибольшая доля приходится на подростков 15-17 лет.

Как отметила Любовь Малямова, распространенность детского травматизма в Свердловской области находится на том же уровне, что и в целом по России. Но за последние три года удалось снизить количество случаев травмирования детей на 17%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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