Ежегодно сотни детей падают из окон: как сделать дом безопаснее (ФОТО)

Ежегодно летом происходят десятки случаев, когда дети падают из окон, оперевшись на москитную сетку. Для малышей она создает видимость опоры, но выдержать не способна даже веса кошки. Детский омбудсмен Анна Кузнецова в 2019 году говорила, что к началу июня из окон выпало более 100 детей, а годом ранее – 903 ребенка, 60% из них – младше 4 лет. 123 ребенка скончались, 33 стали инвалидами.

В июне этого года в Абакане пятилетний мальчик выпал из окна 14-го этажа, навалившись на сетку, – он был без присмотра взрослых. Мать мальчика была на работе, отец – на вахте, а старшая сестра осталась с ночевкой у подруги. В Североуральске четырехлетний мальчик выпал из окна 5-го этажа и погиб – ребенок стоял на подоконнике, держась за москитную сетку. Аналогичная трагедия произошла в Архангельске – москитная сетка не выдержала веса двухлетнего мальчика, который залез на подоконник на шестом этаже. Все это события последних нескольких дней. Иногда случаются чудеса, и дети выживают после падений. Например, в Екатеринбурге двухлетний малыш выжил, упав со второго этажа, – но он получил тяжелые увечья: черепно-мозговую травму, переломы свода и основания черепа, компрессионный перелом позвоночника. Его мать была в гостях у знакомой, а за ребенком попросила присмотреть 10-летнего сына. В Махачкале девочка выпала с 8-го этажа и выжила – дело было в феврале, ее спас сугроб. В прошлом году, по данным МВД, из окон выпало 1339 детей, 145 из них погибли.

Чаще всего главная причина падения детей из окон – невнимательность взрослых. Малыши либо находятся дома одни, либо за ними присматривают старшие братья или сестры (которые сами часто отвлекаются в силу возраста), либо дома и вовсе никого нет. Залезть на подоконник могут даже полуторагодовалые дети. С ноября 2021 года в России действует новый ГОСТ, по которому застройщики обязаны устанавливать на окна замки или блокираторы. Сделать это можно и самостоятельно – и стоят такие защитные механизмы довольно недорого, от 300 рублей.

Вариант 1: ручка с замком. Устанавливается вместо обычной ручки на пластиковые окна. Весь процесс занимает пару минут – открутить отверткой штатные ручки и прикрутить новые, ничего дополнительно сверлить не нужно. Замок блокирует поворот ручки и не дает открыть окно. Главное, не забывать вытаскивать ключ из замка и убирать его в недоступное для детей место. Подобным образом работают заглушки-слайдеры: когда на окне остается пластиковая заглушка, ручка снимается, а чтобы окно открыть, надо ее сдвинуть и вставить ручку. Но спрятать ее чуть сложнее ключа.

Вариант 2: блокиратор для окна. Небольшое устройство, которое механически не дает открыться окну, если оно само закрыто. Но можно открывать окно на микропроветривание или оставлять в откинутом положении.

Вариант 3: ограничитель с тросиком. Часть устройства крепится на раму, вторая часть на створку. Можно поставить как на пластиковое окно, так и на деревянное и даже на металлическое. Из минусов – крепить надо на саморез, останутся отверстия. Из плюсов – защита работает и от кошек, нужно только правильно установить длину тросика.

Вариант 4: решетки на окна. Защита и для детей, и для животных. Единственной вариант, который предполагает относительно серьезные траты денег и времени. Плюс выглядит окно с решетками не всегда эстетично.

Екатеринбург, Марина Иванова

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