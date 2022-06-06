В Абакане ребенок выпал из окна и разбился насмерть

Прохожие нашли тело ребенка под окнами многоквартирного дома в Абакане. Следователи выяснили, что пятилетний мальчик упал с высоты 15-го этажа.

По версии следствия, утром 6 июня мальчик проснулся один в квартире. Он забрался на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Она не выдержала веса ребенка, и мальчик выпал из окна.

Погибший находился без присмотра взрослых. Мать мальчика была на работе, отец – на вахте, а старшая сестра накануне осталась с ночевкой у подруги.

«От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в сообщении управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, в Североуральске четырехлетний мальчик выпал из окна 5-го этажа и погиб.

Абакан, Наталья Рязанова

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