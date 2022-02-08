В Уфе школьница выпала с восьмого этажа и осталась жива

В Уфе десятилетняя девочка выпала с восьмого этажа жилого дома. Ребенок выжил благодаря сугробу.

Инцидент произошел на улице Кольцевая в столице Башкирии. Со слов мамы девочки, они вместе собирались идти гулять на улицу. Дочь почувствовала недомогание и вышла на балкон, чтобы подышать свежим воздухом.

«Когда она стояла у открытого балконного окна облокотившись на подоконник, почувствовала головокружение и упала вниз», – сообщает управление гражданской защиты города.

Падение школьницы смягчил снежный сугроб. Девочку госпитализировали с различными травмами.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»