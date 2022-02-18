В Уфе 80-летняя женщина упала с восьмого этажа и не пострадала

В Уфе пенсионерка выпала с восьмого этажа и выжила. Более того, женщина не нуждалась в медицинской помощи.

Как сообщает Управление гражданской защиты города на странице в соцсети «ВКонтакте», сообщение о падении человека с многоэтажки на улице Степана Кувыкина поступило накануне вечером. На место прибыли экстренные службы.

«По прибытии установлено, что упала пожилая женщина, 1942 г. р. В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась», – сообщили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Уфа, Зоя Осколкова

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