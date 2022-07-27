Развился отек мозга и полиорганная недостаточность: врачи Каменска-Уральского не смогли спасти девочку, выпавшую из окна

В Каменске-Уральском из окна четвертого этажа выпала 7-летняя девочка. Врачи два дня боролись за жизнь ребенка, у которого была сломана шея, развился отек мозга. Но спасти девочку не удалось. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.

Несчастный случай произошел 24 июля. 7-летняя девочка была дома с папой и старшей сестрой. Как рассказала на своей странице «ВКонтакте» ее мама К., она была на дне рождения у знакомого.

«Меня не было в городе, уезжала к другу на ДР в лес, связи там нет. Муж с детьми оставался дома. [Имя ребенка] уснула после прогулки у нас в спальне, это единственная комната, где нет замков на окне. [Имя мужа] думал позже перенести ребенка в ее постель, закрыл дверь и сидел в смежной комнате, ждал пока приготовится ужин. Старшая дочь была у себя. [Имя ребенка] ниндзя, она очень тихо ходит. Что побудило ее вылезти в окно- загадка, но к окнам она очень неравнодушна. Итог: окно открыто, ребенок внизу. Никто ничего не слышал. Сторожа из ясель снизу увидели как она пролетела мимо окна, выбежали. Женщина сторож начала плакать, на шум выглянула соседка и побежала к нам... Я прошу, никаких белых пальто, сверкайте ими в другом месте. Тут никто не виноват, это несчастный случай», – написала женщина 24 июля днем.

Семья надеялась, что девочку спасут врачи в Каменск-Уральской больнице. Мама сообщала своим подписчикам сначала, что состояние тяжелое, у ребенка перелом шеи и кровоизлияние в мозг. Но в первые сутки после падения был шанс, что состояние стабилизируется и девочку перевезут в Екатеринбург. Однако на следующий день у ребенка развились отек мозга, полиорганная недостаточность, жизненные показатели без аппаратов не поддерживались. 26 июля девочка скончалась. Мама сообщала, что девочка была особенной. В 7 лет не разговаривала, но активно общалась картинками и жестами. Летом семья начала водить ее на тренировки, и уже был виден прогресс.

«Предварительно установлено, что семья, в которой случилось происшествие, благополучная, на учёте в правоохранительных органах не состояла. Предположительно, малолетняя девочка, оставшись ненадолго одна в комнате квартиры, выпала из окна, оборудованного москитной сеткой. С полученными травмами девочка была доставлена в больницу, однако спасти её жизнь, к сожалению, не удалось», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Родителям в очередной раз напоминают, что летом дети очень часто падают из окон. Поэтому нельзя ставить мебель рядом с подоконниками, нельзя рассчитывать на москитную сетку. Необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребёнку открыть окно. Взрослым необходимо при проветривании помещений находиться рядом со своими детьми.

Каменск-Уральский, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»