В Екатеринбурге полуторагодовалый ребенок чуть не выпал из окна, пока взрослых не было дома

В Екатеринбурге привлечена к ответственности 22-летняя мать, которая оставила без присмотра двоих маленьких детей. Следить за малышами должен был ее сожитель, но тот отправился в магазин. Пока взрослых не было дома, полуторагодовалая девочка забралась на подоконник приоткрытого окна. Предотвратить трагедию помогли соседи – они вовремя заметили ребенка в опасной ситуации и позвонили в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, инцидент произошел 5 июня около 19:30 в одном из домов по улице Альпинистов. На вызов приехали сотрудники Росгвардии, ПДН и МЧС. Дверь в квартиру никто не открывал, поэтому спасатели проникли в жилище через окно по пожарной лестнице. Внутри были только 4-летний мальчик и полуторагодовалая девочка. До выяснения всех обстоятельств малышей забрали в отдел полиции. Вскоре удалось установить личность их матери. Выяснилось, что в тот вечер женщина оставила детей на попечение 33-ленего сожителя, а сама ушла на работу. Мужчина безответственно отнесся к просьбе и оставил детей одних дома. После произошедшего семья поставлена на учет в ПДН. В отношении матери составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее «Новый День» писал, какие средства безопасности можно установить на окна, если в семье есть маленькие дети.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»