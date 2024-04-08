В Челябинском зоопарке умер медведь-старожил

Медведь Харитон, живший в Челябинске с основания муниципального зоопарка, скончался.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского зоопарка, в учреждении прощаются со старожилом, гималайским медведем Харитоном.

«Наш старичок вышел из спячки, успел насладиться первыми весенними днями и теплым солнышком, но время взяло свое, и он уснул навсегда», – рассказали представители зоопарка.

Гималайский медведь Харитон родился в 1988 году. Жил в Северском зоопарке, а в 1996 году переехал в челябинский. Здесь он обрел свое семейное счастье с медведицей Алисой. Вместе они произвели на свет пять малышей и даже «официально зарегистрировали» свои отношения.

«Харитон отличался спокойным, покладистым характером и философским взглядом на жизнь. В природе гималайские медведи в среднем живут до 25 лет, Харитону в этом году исполнилось 36, так что последние 11 лет он прожил в почетном статусе «старичка-долгожителя», полностью соответствуя ему и степенным поведением, и размеренным образом жизни и благородной сединой в иссиня-черной шерсти, – отметили в зоопарке. – Мы благодарны за то время, что Харитон провел с нами, и будем очень скучать!"

Отметим, что гималайский медведь пережил в Челябинске не только спокойные дни. В сентябре 2021 года его пытался отравить один из посетителей зоопарка. Тогда от отравления пострадали несколько животных: медведи, олени и косуля. Несколько из них погибли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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