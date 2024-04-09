Мэр Копейска ушел в отставку

Глава Копейска Андрей Фалейчик ушел в отставку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, сегодня, 9 апреля, городское собрание депутатов приняло отставку главы муниципалитета. Сегодня же – последний день чиновника в кресле мэра.

Временное исполнение полномочий главы городского округа возложено на Светлану Логанову, последние 4,5 года занимавшую кресло вице-мэра по социальному развитию. К исполнению своих обязанностей она приступит с 10 апреля.

1 апреля в Копейске объявили о начале конкурса на пост главы города. Документы на участие в нем принимаются до 12 апреля. Сам конкурс назначен на 4 июня.

Напомним, вчера, 8 апреля, стало известно, что Андрей Фалейчик займет должность заместителя губернатора Челябинской области, освободившееся после отставки Сергея Шаля.

Фалейчик родился в 1980 году в Челябинске. Окончил Южно-Уральский государственный университет с присвоением квалификации «Инженер-строитель».

Активную трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно по окончании вуза. В 2002 году Андрей Фалейчик занимал должность мастера сантехнических работ производственного жилищно-ремонтно-эксплуатационного управления.

Позднее перешел на должность главного специалиста министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

Начиная с 2005 года, последовательно замещал должности начальника отдела координации строительства управления строительства, заместителя управления строительства и начальника управления строительства министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

С марта 2018 года работал в качестве заместителя министра, начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

5 февраля 2019 года Андрей Фалейчик назначен на должность заместителя главы Копейска по жилищно-коммунальным вопросам. 14 июня 2019 года избран главой города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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