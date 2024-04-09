Суд начал рассмотрение дела о национализации активов экс-губернатора Челябинской области

В Челябинске стартовал процесс о передаче государству всего бизнеса семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска, сегодня, 9 апреля, состоялось предварительное заседание по иску Генеральной прокуратуры к Михаилу, Александру, Валерию и Наталье Юревич, а также АО «Макфа», АО «Новая пятилетка», АО «Первый хлебокомбинат», АО «СМАК», Вадиму и Ирине Белоусовым.

Напомним, с требованием передачи государству имущества семей Юревичей и Белоусовых, а также подконтрольных им компаний (включая зарегистрированные в Великобритании и на Кипре) надзорное ведомство обратилось в суд 28 марта.

В Генпрокуратуре считают, что бизнес-империя, включающая 34 предприятия, имеет коррупционное происхождение, и все ее имущество должно быть обращено в доход государства.

В ведомстве уверены, что главные ответчики – Михаил Юревич и Вадим Белоусов, – работая в органах госвласти, продолжали фактически владеть группой и участвовать в управлении ими, в течение многих лет нарушая установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. При этом свое высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов.

Иск приняли к рассмотрению, а на активы АО «Макфа» и других предприятий семьи экс-губернатора наложили арест.

«В ходе предварительного судебного заседания Генеральная прокуратура Российской Федерации ходатайствовала о проведение судебного заседания в закрытом режиме, поскольку к материалам гражданского дела намерены приобщать сведения о доходах ответчиков, документы, составляющие коммерческую тайну, а также копии материалов уголовного дела, находящегося на стадии расследования», – рассказали в пресс-службе суда. В свою очередь, защита ответчиков настаивала на открытом процессе.

В итоге судья удовлетворил ходатайство о переходе рассмотрения дела в закрытое судебное заседание.

Следующее судебное заседание назначено на 6 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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