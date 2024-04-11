Группа «Ариант» оспорила решение о национализации

Защита группы компаний челябинских олигархов заявила о нарушениях при рассмотрении иска о незаконном обогащении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с жалобой на слишком быстрое рассмотрение иска о национализации бывшего продовольственного дивизиона бизнес-империи челябинских предпринимателей Юрия Антипова и Александра Аристова представители группы «Ариант» обратились в Верховный суд России.

Напомним, решение об изъятии в пользу государства предприятий, доставшихся семейству Аристовых-Кретовых в результате раздела Урало-Сибирской металлургической компании, было принято в ходе рассмотрения иска о взыскании с бывшего партнера Александра Аристова – Юрия Антипова, супруги и сына последнего, а также подконтрольной им компании «Эталон» суммы необоснованного обогащения в 105 миллиардов рублей.

Этому предшествовало решение о национализации перешедшего Антиповым металлургического (ферросплавного) дивизиона УСМК (Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и завода «Кузнецкие ферросплавы»). После этого Генпрокуратура потребовала признать недействительным соглашение о прощении долга в 25,8 миллиарда рублей, заключенное между Юрием Антиповым и принадлежащим ему металлургическим холдингом. Однако после уточнения претензий сумма ко взысканию в пользу государства увеличилась с 25,8 миллиарда до 105 миллиардов рублей, а в число соответчиков включили ООО «Группа компаний Ариант», Александра Аристова, его супругу Людмилу, а также их дочь и зятя Елену и Александра Кретовых.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области иск о взыскании 105 миллиардов рублей удовлетворил. Этим же решение он постановил обратить в собственность государства 100% долей ООО «Группа компаний Ариант», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», а также 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод», которым владеет АО «Компания Эталон». Все эти предприятия, заявила Генпрокуратура, были приобретены за счет средств, полученных в результате незаконного обогащения.

Это решение и оспаривают юристы группы «Ариант». «У представителей «Арианта» несколько ключевых вопросов к действиям челябинского суда, следует из документа, – пишет РБК. – Обеспечительные меры по иску были приняты в день его поступления в суд. Без переноса даты предварительного судебного заседания к делу была привлечена новая группа соответчиков и третьих лиц, к которым были приняты судом два новых дополнительных требования, не заявлявшихся при подаче первоначального иска. Рассмотрение дела прошло без извещения физических лиц о привлечении их в качестве ответчиков. Ответчикам было отказано в переносе заседания для ознакомления с материалами дела, а на ознакомление и изучение 25 томов дела у них было три дня».

При этом рассмотрение иска на 105 миллиардов прошло в рекордно короткий для челябинского суда срок – семь дней.

Причем в судебных заседаниях от 1 и 5 апреля ответчики и третьи лица заявили более 20 ходатайств, и все они судьей были отклонены судом, в то время как ходатайства Генпрокуратуры он удовлетворил. «Очень похоже, что на судей было оказано значительное давление», – цитирует жалобу издание.

Напомним, «развод» между челябинскими бизнесменами продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям группы предприятий – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). Первые три предприятия поначалу входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, контроль над которой перешел к Юрию Антипову. Состав учредителей после этого несколько раз менялся, пока к июню прошлого года все пять предприятий официально перешли под контроль АО «Компания Эталон». Саму же УСМК ликвидировали после присоединения к АО «Компания Эталон».

Челябинск, Виктор Елисеев

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