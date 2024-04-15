На Южном Урале зафиксированы первый ландшафтные пожары

В Челябинской области начала гореть сухая трава.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ландшафтный пожар начался вдоль дорога под Магнитогорском. Об этом сообщают пользователи паблика «Черное&Белое Магнитогорск».

В ГУ МЧС по Челябинской области информацию о возгорании сухой травы подтвердили. По данным ведомства, ландшафтные пожары зафиксированы и в других муниципалитетах региона.

Напомним, с понедельника, 15 апреля, пожароопасный сезон действует на всей территории Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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