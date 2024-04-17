В Челябинске пройдет третий этап испытаний теплосетей на максимальную температуру

В Челябинске пройдет заключительный этап испытаний теплосетей на максимальную температуру теплоносителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», завтра, 18 апреля, теплоэнергетики проводят испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя в контуре теплоснабжения Северо-Западной котельной (Калининский и Курчатовский районы).

«С 06:00 – 20:00 идет проверка теплосетевой инфраструктуры, по которой происходит поступление тепла для нужд отопления и горячего водоснабжения жителям и учреждениям города», – уточнили представители компании.

В целях безопасности в квартирах, не оснащенных автоматическими регуляторами температуры, будет временно отключено горячее водоснабжение. Также для обеспечения безопасности на время проведения испытаний в контуре временно прекращено теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения.

В домах, из-за неисправности внутридомовых систем, в кранах возможно появление горячей воды сверхнормативной температуры, предупреждают энергетики. Для безопасности крайне важно проявлять осторожность и включать сначала холодную воду, постепенно добавляя горячую. «Обязательно расскажите это правило близким, знакомым и особенно детям», – призывают представители компании.

При обнаружении неисправностей следует обратиться в управляющую компанию.

«Просим жителей проявлять осторожность и не приближаться к местам парения или выхода воды из-под земли. При обнаружении выхода горячей воды на поверхность предупредите прохожих об опасности и обязательно позвоните в оперативно-диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-40-00, 246-72-73, в аварийные службы МЧС, УЖКХ Челябинска, администрации районов города», – обращаются теплоэнергетики к горожанам.

Напомним, вчера, 16 апреля, при проведении испытаний в Ленинском районе произошел порыв на тепловых сетях во дворе многоквартирного дома по улице Новороссийской. Прокуратура начала проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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