В Челябинской области зафиксированы первые лесные пожары

Первые в 2024 году лесные пожары ликвидированы на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области, 6 возгораний на площади 17 гектаров произошли на территории Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств. В тушении был задействован 41 человек и 19 единиц техники. Все пожары потушены в первые стуки.

«В предстоящие выходные дни мы ожидаем аномально высокие температуры воздуха, отсутствие осадков и сильный ветер. Мы напоминаем о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу, а также при проведении работ на приусадебных участках. Сегодня достаточно малейшего источника огня для возникновения очень серьезных последствий», – сказал и.о. начальника ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

️Напомним, в 2023 году на территории лесного фонда Южного Урала ликвидирован 701 пожар.

5 апреля на территории Челябинской области был объявлен пожароопасный сезон. С 15 апреля он действует на территории всего региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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