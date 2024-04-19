ФК «Челябинск» возглавил Роман Пилипчук

В ФК «Челябинск» определились с главным тренером.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФК «Челябинск», главным тренером команды стал 56-летний Роман Пилипчук.

Роман Пилипчук родился в городе Снежное на Донбассе. Футбольную карьеру начал в ивановском «Текстильщике» в 1989 году. В следующем году перешел в московское «Динамо», в 1991 году играл за владикавказский «Спартак».

После развала СССР уехал в Израиль, где выступал за клубы «Маккаби» из Герцлии, Нетании и Петах-Тиквы. В 2000 году вернулся в Донецкую область, подписав контракт с местным «Металлургом». В 2003 году завершил карьеру профессионального футболиста.

Тренерскую работу начал в клубе «Заря» (Луганск). Был ассистентом Массимо Карреры, под руководством которого московский «Спартак» в 2017 году выиграл чемпионат России. Позднее тренировал «Ахмат», возглавлял «Спартак-2», «Олимп-Долгопрудный», минское «Динамо» и словенский клуб «Целе», который привел к серебряным медалям национального чемпионата в сезоне 2022/2023 годов.

Последним клубом 56-летнего специалиста был один из лидеров чемпионата Молдавии – «Шериф» из Тирасполя, который он покинул в марте 2024 года.

Напомним, 15 апреля руководство ФК «Челябинск» заявило о расторжении контракта с главным тренером Виталием Пановым. Вместе с ним команду покинули его помощник Александр Кренделев и тренер-аналитик Даниил Шарипов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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