Дом в центре Челябинска пятый день топит канализацией

Жильцы шестиэтажки в центре Челябинска с начала недели не могут добиться от МУП ПОВВ решения проблемы с канализационным потопом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», канализационные стоки выплеснулись в помещения первого этажа многоквартирного дома №11 по улице Смирных в Центральном районе Челябинска в понедельник, 15 апреля. Но решить проблему не удалось и к пятнице.

По словам челябинцев, страдают как жильцы дома, так и работники цветочного магазина и почтового отделения, расположенных в этом же здании.

По оценке хозяйки торговой организации, из-за вынужденной минимизации торговли (из-за миазмов в сам магазин покупатели вряд ли зайдут, так что пришлось ограничиться выдачей заказов), флористы недополучили за эту неделю порядка 250 тысяч рублей. И это не считая материального ущерба: в негодность приходят постепенно и товар, и мебель.

Но терпеть невыносимую вонь и сотрудникам магазина и почты, и жильцам дома приходится вот уже пятый день.

При этом нельзя сказать, что в МУП ПОВВ игнорируют призыв о помощи. Сотрудники предприятия приезжают каждый день. Постоят – и опять уедут.

«Они нам вчера сказали: «Вот эти колодцы нужно освободить», – цитирует 74.ru хозяйку магазина. – Мы с утра караулили, выгнали людей, которые там ставили автомобили. В итоге сотрудники «ПОВВ» туда подошли и сказали, что это не те колодцы, надо другие. А там снова машины стоят. То есть, они сами точно не знают, что нужно. У них нет схемы».

В самом МУП «ПОВВ» советуют горожанам обратиться в управляющую компании, чтобы скоординировать действия. «Это в управляющую компанию надо звонить, чтобы они доступ обеспечили. С жильцами нужно поговорить, чтобы они убрали машины. Потому что иначе не почистят колодец: спецтехника же должна подъехать», – объясняют в компании.

Напомним, ранее прокуратура Челябинска внесла главе города Наталье Котовой представление о недопустимости нарушения законодательства после двух сотен канализационных потопов в многоквартирных домах Ленинского и Советского районов областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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