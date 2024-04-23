На одном из сезонных маршрутов в Челябинске сократили интервалы движения

«Садовый» автобус 38с в Челябинске будет ходить чаще.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в прошлом сезоне на автобусном маршруте «Чистопольская – СНТ «Трубопрокатчик 3»» работал один автобус большого класса с интервалом движения 48 минут. В предстоящем сезоне на маршрут 38с будут выходить: один автобус большого класса и один автобус малого класса с интервалами от 15 до 30 минут.

Первый рейс большого автобуса от Чистопольской в 8:00, последний от СНТ «Трубопрокатчик 3» – в 19:00. Первый рейс автобуса малого класса от Чистопольской в 6:10, последний от «СНТ Трубопрокатчик 3» – в 21:20. Подробное расписание будет размещено на сайте gortrans74.ru.

На маршруте 38с будут действовать все льготы. Пассажиры также смогут воспользоваться пересадочным билетом стоимостью 28 рублей по транспортной карте, пересадка в течение 60 минут при этом будет бесплатной. На конечной остановке «Стадион Сигнал» можно совершить пересадку на трамваи 12, 18 и 22, автобусы 81, 483.

Напомним, сезонные автобусы в Челябинске и Копейске начнут работу в субботу, 27 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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