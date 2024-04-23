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Вторник, 23 апреля 2024, 19:33 мск

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Мигранта, оскорбившего челябинок, выдворят из России

Иностранца, едва не сбившего челябинских велосипедисток, вышлют из страны.

Как сообщил ранее РИА «Новый День», полиция задержала иностранца, оскорбившего двух челябинок, катавшихся на велосипедах.

Сначала приезжий следовал за ними на машине, а потом, набрав скорость, едва не сбил велосипедисток. При этом, когда очевидцы инцидента предложили водителю извиниться, он отказался. И принялся оскорблять девушек. Столь эмоциональную реакцию восточного гостя вызвала одежда челябинок, экипированных специально для велопрогулок.

Полиция вышла сначала на 40-летнего хозяина машины. А потом сопроводили в полицию бывшего за рулем 24-летнего родственника автомобилиста, приехавшего месяц назад из одной из республик Центральной Азии на заработки.

«По инициативе полицейских оскорбивший челябинок иностранец будет выдворен из страны, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. – Такое решение принял Тракторозаводский районный суд Челябинска. Ожидать вступления в законную силу решения суда мигрант будет в центре временного содержания иностранных граждан». Также ему придется уплатить штраф.

Кроме того, в полиции решается вопрос о возбуждении в отношении 35-летней челябинки уголовного дела за фиктивную постановку приезжего на учет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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