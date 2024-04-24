В южноуральской реке содержание цианидов многократно превысило норму

В Пластовком районе содержание цианида в одной из рек более чем на порядок превысило ПДК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вода в реке Батуровка в селе Верхняя Санарка представляет опасность из-за повышенного содержания цианидов. Об этом представители Роспотребнадзора предупредили власти Пластовского района.

Согласно опубликованной на официальном сайте администрации Пластовского района информации, проведенный 18 апреля лабораторный контроль говорит о том, что питьевая вода из разводящей сети населенного пункта соответствует СанПиН.

А вот вода реки Батуровка «не соответствует нормативным требованиям и представляет опасность для питья животным». Кроме того, опасна и вода в местах подтопления на берегах водоема.

По данным отчета санврачей пробы воды из реки, отобранные в 23 часа 17 апреля зафиксировали содержание цианидов, превышающее норму в 10,8 раз. На утро 18 апреля этот показатель был выше ПДК в 13,5 раз.

Напомним, 17 апреля в районе прорвало Мишкинскую плотину, расположенную на техническом водоеме, используемом структурой ЮГК. В компании поспешили заверить, что в результате перелива в реку Батуровка попала чистая вода (по информации местных властей, в пруду собирались паводковые воды). Но местные жители не исключили попадания в водоем отходов производства.

С этой аварией южноуральцы связывают массовую гибель рыбы, произошедшую в те же дни. Контролирующие органы начали проверку по факту замора.

Интересно, что в конце марта текущего года участники научно-практической конференции, проходившей при поддержке правительства Челябинской области и группы ЮГК, призвали ужесточить административную и уголовную ответственность за распространение недостоверной информации о негативном воздействии на окружающую среду горнопромышленных предприятий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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