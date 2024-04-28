Челябинский таксист, обматеривший пассажирку, стал фигурантом уголовного дела

В Челябинске таксист, обматеривший пассажирку, стал фигурантом уголовного дела.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в начале недели: горожанка сообщила водителю такси, что он пропусти нужный поворот. А в ответ услышала нецензурную брань. Завязалась перепалка, в ходе которой мужчина в выражениях не стеснялся. Только когда женщина заявила, что вызовет полицию, он немного успокоился. Часть инцидента пассажирка запечатлела на видео.

Как оказалось, угроза вызвать полицию была для нервного водителя не пустым звуком. После того, Центральный районный суд Челябинска признал его виновным в мелком хулиганстве, свою проверку организовало миграционное управление, так как российский паспорт мужчина получил недавно. Оказалось, что после получения гражданства он зарегистрировал ИП и начал заключать фиктивные трудовые договоры с иностранцами, что давало им право находится в России.

Теперь невоздержанному на язык водителю грозит до 3 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции.

Челябинск, Павел Зварзин

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