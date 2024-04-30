30 апреля – 2 мая ожидаются следующие события – Челябинск

30.04.2024, вторник
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11:00, 16:00 Челябинск – Познавайка «Горшочек расти! (как растут растения)»: встреча маленьких интеллектуалов от 2 до 5 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)
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13:00 Челябинск – Экскурсия Елены Пузановой «Гуляем по центру – говорим про Северок» ( начало у стелы «Советский район», напротив администрации Советского района, ул. Орджоникидзе, 27а)
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18:00 Челябинск – Открытие выставки Иры Свиридовой Datura (галерея Ларисы Депершмидт, ул. Тимирязева 26)
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18:00 Челябинск – Экскурсия Юлии Кузнецовой «Набережная озера Смолино: от первопоселенцев до водной станции» (встреча возле кафе «Золотое руно», ул. Новороссийская, 97)
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18:30 Челябинск – Занятия по бегу (Челябинск, ул. Лесопарковая, 2а)
01.05.2024, среда
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10:00 Челябинск – Старт 91-й легкоатлетической эстафеты, 70-й кольцевой велогонки, 12-й гонки на лыжероллерах на призы администрации города Челябинска (пл. Революции) (на время соревнований движеие по пр. Ленина будет закрыто)
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10:26 Челябинск – Первый в сезоне рейс детской железной дороги (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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12:00 Челябинск – Конкурсная программа, приуроченная к Дню весны и труда (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс «Челябинск – город трудовой доблести» в технике граттаж (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
02.05.2024, четверг
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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14:00 Челябинск – Праздничная акция на улице «Первомай» к Празднику весны и труда (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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14:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности «Электронный гражданин»: «Запись на прием к врачу онлайн, заказ лекарств в интернет-аптеках» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Лекция «Развитие культуры Челябинска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» от Центра историко-культурного наследия Челябинска (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)
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15:00 Челябинск – Медиапрактикум «Как распознать фейковые новости и отличить рекламу от реальной информации» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Цикл игр «Играем за столом»: шашки для детей (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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