30 апреля – 2 мая ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Старт 91-й легкоатлетической эстафеты, 70-й кольцевой велогонки, 12-й гонки на лыжероллерах на призы администрации города Челябинска (пл. Революции) (на время соревнований движеие по пр. Ленина будет закрыто)