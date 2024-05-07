Эсеры «слили» выборы губернатора Челябинской области

Глава южноуральских эсеров отказался от участия в губернаторских выборах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель совета челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Валерий Гартунг заявил о поддержке на предстоящих в сентябре выборах губернатора Челябинской области действующего главу региона Алексея Текслера.

Лидер южноуральских эсеров признался, что ради поддержки чиновника готов поставить на карту даже рейтинг собственной партии. И пообещал, что эсеры продолжат критиковать действие чиновников. Но, видимо, не выше муниципального уровня.

«Считаю, что у нас хороший губернатор, – цитирует Валерия Гартунга ЕАН. – И я буду рекомендовать региональному отделению партии поддерживать Алексея Леонидовича Текслера. Да, это повлечет за собой определенные сложности. Нам придется объяснять избирателю, что Текслер – это Текслер, а Котова – это Котова. Что это разные люди. Поэтому нормально критиковать городские власти за то, что городские проблемы не решаются, и при этом поддерживать губернатора».

Позицию политика уже расценили как «слив» региональных выборов, увязав это с позицией федерального руководства СРЗП, фактически отказавшегося от борьбы в регионах.

Впрочем, помимо федерального тренда, у политика могут быть и свои причины для снятия кандидатуры с выборов, несмотря на серьезные шансы навязать борьбу, обеспечив тем самым рост популярности партии на выборах в Челябинскую городскую Думу, намеченных также на сентябрь текущего года.

Следует признать, что Алексей Текслер – единственный челябинский губернатор за всю постсоветскую историю, с которым у Гартунга сложились неконфронтационные отношения. С предыдущими главами регионов, начиная с Петра Сумина, политику явно не везло.

Возможно, отношения с действующим губернатором настолько значимы для г-на Гартунга, что он готов не только отказаться от борьбы за пост губернатора, но и полностью прекратить критику региональной власти.

И действительно, уже значительное время южноуральские эсеры, активно критикуя муниципальных чиновников, не высказывают никакого недовольства в адрес Алексея Текслера.

Так, соратники Валерия Гартунга достаточно бодро атакуют челябинскую мэрию в надежде увеличить свое представительство в новом составе городской Думы. Недавно, лично депутат Госдумы обрушился с критикой на власти Коркинского муниципального округа в связи с катастрофой, произошедшей на сетях канализации, в результате чего жидкие отходы выплеснулись на поля, лесные территории и первые этажи жилых домов.

Самое интересное, что даже дорожную тему, к которой областные власти имеют, как правило, непосредственное отношение, Валерий Гартунг умудрился свести исключительно к муниципальной проблематике. Так, недавно депутат призвал читателей своего телеграм-канала жаловаться ему на «ужасные» дороги, пообещав составить рейтинг. На призыв откликнулись порядка 300 человек со всей области. Однако парламентарий решил отдельно отметить лишь дороги из трех муниципалитетов.

«Больше всего жалоб пришло из Коркино, Копейска и Челябинска. Это многое говорит о качестве работы муниципальных властей в этих городах», – заявил г-н Гартунг. И если вспомнить, что второй год магистрали как в районах, так и в городах Южного Урала ремонтируют в рамках объявленного губернатором «Дорожного рывка», исключение из обсуждения итогов этого самого губернаторского «рывка» его инициатора выглядит странно.

Получается, что глава региона пресловутый «Дорожный рывок» объявил. Средства на него выделяются. А контролировать реализацию своей же инициативы не хочет или не может. Но это не мешает г-ну Гартунгу поддерживать кандидатуру действующего губернатора на предстоящих выборах.

Понимая некоторую слабость подобной позиции, лидер южноуральских эсеров поспешил сравнить свою личную позицию с позицией СРЗП, поддержавшей на выборах президента России Владимира Путина.

Правда, стоит отметить, что Владимир Путин участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца и ни к одной из действующих политических партий не принадлежит.

А вот Алексей Текслер официально возглавляет региональное отделение партии «Единая Россия». Особенно же интересным положение Валерия Гартунга станет, если губернатор возглавит, как предполагают некоторые эксперты, список партии на выборах в Челябинскую городскую Думу. Тогда эсерам нужно будет сильно постараться, чтобы убедить челябинцев в одном бюллетене Текслера поддержать, а в другом – ему же в поддержке отказать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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