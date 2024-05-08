В День Победы в Челябинске с утра закроют центр для автомобилей

В центре Челябинска закроют движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 9 мая, на время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет ограничено движение транспорта.

С 6:00 до 13:00 нельзя будет проехать по следующим улицам:

проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы (движение по Свердловскому проспекту не закрывается);

проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (на время прохождения колонны);

улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;

улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;

улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда;

улица Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга.

Также движение будет закрыто с 15:30 до 22:00 на время проведения праздничного концерта на площадке около Челябинского торгового центра (улица Каслинская, 64):

улица Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;

улица Красная от улицы Труда до улицы Восьмого Марта;

улица Каслинская от улицы Восьмого Марта до проспекта Победы;

улица Братьев Кашириных от улицы Краснознаменной до улицы Российской.

Челябинск, Виктор Елисеев

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