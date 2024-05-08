Наставник «Трактора» Алексей Заварухин официально ушел из клуба

Алексей Заварухин, бывший главным тренером челябинских хоккеистов большую часть сезона, официально покинул «Трактор».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», наставник главной команды завершает работу в клубной системе.

«Алексей Заварухин вернулся в Челябинск в прошлое межсезонье, войдя в штаб Анвара Гатиятулина. По ходу чемпионата произошла смена наставника главной команды, и Заварухин стал сначала и.о, а потом и главным тренером «Трактора», – напомнили в клубе. – Сезон «черно-белые» завершили в полуфинале Кубка Гагарина, завоевав бронзовые медали чемпионата КХЛ 2023/24».

После такого окончания сезона многие были уверены, что контракт с Алексеем Заварухиным в качестве главного наставника «Трактора» продлят. Однако 6 мая стало известно, что возглавит «черно-белых» канадец Бенуа Гру.

При этом, как признался Алексей Заварухин в интервью одному из спортивных журналистов, о переговорах с иностранцем его даже не поставили в известность. А о заключении контракта руководство сообщило ему, когда на официальных ресурсах клуба уже опубликовали информацию о новом главном тренере.

И уж совсем странным показалось предложение Алексею Заварухину «остаться в клубной системе», перейдя на пост главного тренера фарм-клуба «Трактора» – команды «Челмет», выступающей во Всероссийской хоккейной лиги. Отметим, что в прошедшем сезоне эта команда не смогла даже попасть в плей-офф ВХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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