Проклятье «Водного форума»: накануне масштабного мероприятия в одном из городов Урала коммунальные стоки расползаются по частному сектору

Второй водный форум в Челябинске, как и год назад, рискует пройти на крайне негативном эколого-коммунальном фоне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуацию, складывающуюся в Верхнем Уфалее, местные жители уже готовы охарактеризовать как катастрофическую.

Началось все в ноябре прошлого года, когда «охотники» за металлом решили сдать в пункт приемки лома старые канализационные трубы, брошенные в районе перекрестка улиц Ленина и Якушева. К делу подошли масштабно, на место пригнали экскаватор, чтобы их выкопать. Но, видимо, увлекшись, не заметили, как повредили магистральный коллектор.

В результате канализация вырвалась на поверхность, затопив окрестности, и ринулась в ближайший приток реки Уфалейка, минуя очистные сооружения.

Тогда проблему отсрочили, подведя к месту повреждения временную трубу. Но в марте уже нынешнего года жители близлежащих домов вновь забили тревогу: стоки начали пробиваться мимо «заплатки» все более интенсивно, а по вечерам, по словам уфалейцев, в месте повреждения можно было заметить уже полуметровый фонтан.

Но больше всего жители опасались наступления паводка. И не зря. Как и на всем Южном Урале, таяние снега в Верхнем Уфалее проходило бурно и масштабно.

Р️езультат не заставил себя ждать. «Канализация разлилась на территории в 6 гектаров и затопила частный сектор, – рассказывает блогер Валентина Волкова. – Жители дышат нечистотами, те, у кого нет собственных скважин, вынуждены брать воду из загрязненной реки».

«Новый День» направил запросы с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию в мэрию Верхнего Уфалея и министерство экологии Челябинской области. Оперативно ответит чиновники не смогли, пообещав объяснить, что происходит в установленные законом сроки – 7 дней.

Отметим, что очередная коммунально-экологическая катастрофа разворачивается в Челябинской области накануне Второго Открытого форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов, который пройдет в столице региона 24-25 мая.

Но масштабному мероприятию явно не везет. Ведь в прошлом году форум также проходил при крайне негативном информационном фоне. Так, практически накануне его городские спасатели опубликовали список мест в Челябинске, где купание категорически запрещено, даже пригрозили штрафовать в случае нарушения запрета. При этом в число таких мест попала часть официально работающих городских пляжей. Это явно наводило на мысль, что чистота водоемов в столице Южного Урала далека от безопасной.

Еще одним неприятным сюрпризом стало обращение жителей Чебаркуля к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, рассказавших о попытках строительства на берегу одноименного озера целого квартала многоквартирных домов (произошло это за три недели до форума).

А буквально за неделю до мероприятия синоптики заявили, что озеро Аргази (основной резервуар для Шершневского водохранилища – единственного питьевого источника Челябинской агломерации) обмелело до критических отметок. Местные жители заявляли тогда, что это произошло из-за обмеления Шершней.

К чисто экологическим проблемам добавились и коммунальные. Так, на фоне установившейся в Челябинской области жары в целом ряде населенных пунктов региона начались перебои с водоснабжением.

Не слишком оптимистична и новостная повестка накануне Второго Водного форума. И проблемы «пограничного», эколого-коммунального характера фиксируются не только в Верхнем Уфалее, но и намного ближе к месту проведения масштабного экологического мероприятия. Например, в городе – спутнике Челябинска – Копейске. Здесь жители поселка Кадровик также страдают из-за многочисленных аварий на канализационном коллекторе. И страдают не только домохозяйства. Например, в апреле этого года после обрушения части коллектора неочищенные стоки попали в озеро Курлады.

Челябинск, Виктор Елисеев

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