СКР проверяет челябинских чиновников по делу о «школьных обедах»

Следственный комитет начал проверку действий сотрудников мэрии Челябинска после скандала вокруг «Уральского комбината питания».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственное управление СКР по Челябинской области проводит проверку в отношении чиновников администрации Челябинска, заключивших контракт на обеспечение школьников горячим питанием. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Это следует из ответа, полученного парламентарием в ответ на его запрос. Из письма следует, что действия челябинских чиновников проверяют на предмет возможных превышения и злоупотребления полномочиями при проведении конкурсов на обеспечение школьных столовых горячим питанием, по результатам которого контракт заключили с «Уральским комбинатом питания», связанным с бывшим председателем КУИЗО Челябинска Игорем Воловым.

Напомним, в марте этого года комиссия УФАС подтвердила сговор между челябинскими чиновниками и «Уральским комбинатом питания» при проведении в 2021 году 18 конкурсов по организации горячего питания в 106 школах города.

Рассмотрение дела начали в конце декабря прошлого года. Общая сумма трехлетних контрактов составляла более 2 миллиардов рублей.

Внимание антимонопольщиков привлекли совместные конкурсы на оказание услуг по организации питания, проведенные в феврале-марте 2021 года. При этом условия конкурсных документаций были сформулированы таким образом, что победителем торгов в закупках могло стать только АО «Уральский комбинат питания». Причем качество услуг фирмы, как оказалось позднее, отвечало желать лучшего. Школьники и родители не раз высказывал недовольство получаемым питанием, а в октябре 2023 года разразился скандал после того, как детям подали рыбу, кусочки которой были поражены видимыми паразитами.

Как отметили в ведомстве, группы заказчиков формировались по территориальному принципу. При этом у каждой школы определены разные характеристики оказания услуг: приемы пищи, график оказания услуг и льготные категории детей. Кроме того, школам не было никакой необходимости в заключении соглашения на три года, как прописывалось в контрактах. В итоге часть контрактов пришлось расторгнуть до окончания срока в связи с изменением количества учащихся и лимитов бюджетных средств.

Но и это еще не все. Так, совместные конкурсы школ привели к завышению начальной цены контрактов, и, соответственно, увеличению размера обеспечения заявок. Начальная цена определялась не на основании предложений компаний о цене услуг, а по данным комитета по делам образования. Наконец, школы не принимали решения о совместных конкурсах и заключениях трехлетних контрактов – такие указания им дали в комитете по делам образования Челябинска.

По итогам рассмотрения дела комиссия УФАС признала, что комитет по делам образования города Челябинска и АО «Уральский комбинат питания» заключили антиконкурентное соглашение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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