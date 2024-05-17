«Инвесторы есть»: глава «Ростеха» прокомментировал планы по выведению производств ЧЭМК за пределы города

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов впервые высказался о планах по работе с ЧЭМК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Ростех» заинтересован в передаче госкорпорации Челябинского электрометаллургического комбината. Об этом его глава Сергей Чемезов заявил в интервью РБК.

«Он нам интересен как производитель металла. Потому что без этой продукции мы, конечно, ни самолеты не построим, ни танки, ни пушки», – отметил руководитель государственной корпорации.

Напомним, в феврале этого года суд передал металлургические активы, контролировавшиеся бизнесменом Юрием Антиповым, государству. В марте ФНС указала в ЕГРЮЛ в качестве собственника ЧЭМК, основного предприятия группы, Росимущество. Тогда же стало известно, что одним из вариантов дальнейшего существования комбината является его передача «Ростеху» с дальнейшей его приватизацией при сохранении за госкорпорацией блокирующего пакета акций.

По словам г-на Чемезова, «Ростех» готов обеспечить загрузку предприятия. «Большая часть продукции с ЧЭМК вывозилась за рубеж. При этом на продукцию, которую они нам продавали, постоянно поднимались цены. Мы уже говорим: «Слушайте, пора заканчивать», – рассказал топ-менеджер о сложностях взаимоотношений в предыдущими собственниками предприятия.

Не обошел он стороной и вопрос о планах по вынесению действующих производств ЧЭМК за городскую черту. «У нас есть поручение президента о том, что мы можем привлечь частных инвесторов, и за счет этих привлеченных средств перенести все производство за пределы города», – напомнил Сергей Чемезов. На вопрос журналиста «Есть заинтересованные инвесторы?" – гендиректор «Ростеха» был краток: «Да».

Напомним, 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области принял решение передать государству акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы», контролировавшиеся супругами Антиповыми через компанию «Эталон». 27 марта 17-й арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе.

Иск о национализации Генпрокуратура подала в начале февраля. Основанием для этого стали нарушения при приватизации и переход предприятий под фактический контроль резидентов недружественных государств.

Это группа компаний досталась Антиповым в результате раздела принадлежавшей челябинским бизнесменам Александру Аристову и Юрию Антипову Урало-Сибирской металлургической компании.

Раздел бизнес-империи продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достался продовольственный дивизион холдинга – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии. В начале апреля он также был национализирован.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). Первые три предприятия поначалу входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, контроль над которой перешел к Юрию Антипову. Состав учредителей после этого несколько раз менялся, пока к июню прошлого года все пять предприятий официально не перешли под контроль АО «Компания Эталон». Саму же УСМК ликвидировали после присоединения к АО «Компания Эталон».

16 февраля в ходе визита в Челябинск президент России Владимир Путин поддержал инициативу по переносу ЧЭМК за границы Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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