Изъято 24,5 тысячи пачек: челябинский бизнесмен предстанет перед судом за торговлю табачным контрафактом

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о продаже крупной партии немаркированных сигарет.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Ленинский районный суд Челябинска с обвинительным заключением направлено уголовное дело, возбужденное по части 6 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий в особо крупном размере).
В ходе расследования установлено, что 56-летний горожанин наладил поставку и дальнейшую продажу в торговом павильоне «Табак» в Ленинском районе немаркированных сигарет.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции из торгового павильона и гаражного бокса предпринимателя изъяли более 24,5 тысячи пачек немаркированных сигарет на общую сумму 3 миллиона 170 тысяч рублей.
Мужчина признал свою вину в полном объеме.
Челябинск, Виктор Елисеев
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