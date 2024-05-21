Власти Копейска прокомментировали жалобы жителей «тонущего» поселка

Мэрия Копейска прокомментировала ситуацию с подтоплением в поселке Горняк.

Как уже сообщал «Новый День», после видеообращения копейчан ситуацию на контроль взяли прокуратура и Следственный комитет России.

По словам жителей поселка Горняк, домовладения здесь регулярно топит из-за обилия грунтовых вод, рвущихся на поверхность после того, как была прекращена работа на шахтах, разбросанных по территории городского округа.

О разворачивающейся в населенном пункте катастрофе знают и местные, и региональные власти. Однако ситуация не улучшается.

Кардинально решить проблему чиновники обещали еще в 2019 году. Однако спустя пять лет их земельные участки и дома по-прежнему страдают из-за разлива грунтовых вод. Так, в настоящее время, жалуются южноуральцы, записавшие видеообращение в конце прошлой недели, подтоплены практически все улицы поселка. Вода господствует на подворьях, в подвалах, а то и в самих домах. Стены зданий покрыты плесенью, дети и старики болеют.

После публикации заявления в поселок выехал прокурор Копейска, а председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе проверки, начатой региональный управлением ведомства.

В мэрии Копейска заверяют, что держат ситуацию на постоянном контроле. «Подрядная организация в круглосуточном режиме проводит работы по откачке воды из прудов-испарителей поселка Горняк на улицах Тольятти и Чапаева, а также в ГСК «Горняк», – заявили в пресс-службе городской администрации.

По словам чиновников, в понедельник, 20 мая, откачка воды из пруда-испарителя началась на улице Тольятти, 24. Менее чем за сутки уровень воды понизился на 50 сантиметров, а объем откаченной воды составил практически 1000 кубических метров. Ранее воду из другого пруда-испарителя откачали (на данной улице) практически до полного осушения водоема, заявляют в мэрии.

«На территории Копейского городского округа ежегодно происходят локальные случаи подтопления частного сектора. 2024 год исключением не стал. С учетом объемов выпавшего снега частично подтоплены частные домовладения в поселке Горняк. На данной улице расположено несколько прудов-испарителей. Два из них в настоящее время приведены в надлежащее состояние, изливов воды из водоемов нет», – рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Копейска Александр Сергеев.

Жителям города, пострадавшим во время весеннего подтопления грунтовыми водами, при обращении выплачивается компенсация, напомнили представители властей.

Ситуация в поселке Горняк находится на постоянном контроле органов власти, заверяют чиновники. «Так, 20 мая с целью осмотра территории и выработки дополнительных решений состоялся выезд рабочей группы с участием представителей администрации города, министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и министерства общественной безопасности Челябинской области», – отметили в пресс-службе администрации.

Все работы продолжатся в круглосуточном режиме и будут проводиться до достижения необходимых отметок, пообещали представители городских властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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