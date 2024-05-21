Под Челябинском пассажирский поезд протаранил «Ниву»

В Челябинской области выясняют обстоятельства столкновения поезда и автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, авария произошла утром сегодня, 21 мая, на перегоне «Чурилово-Потанино» Южно-Уральской железной дороги.

Пассажирский поезд сообщением «Анапа – Северобайкальск» врезался в легковой автомобиль марки «Нива».

Водитель машины перед столкновением успел покинуть салон авто. Машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Задержка движения составила около одного часа.

Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена. А вот машина вряд ли подлежит восстановлению.

Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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