Движение по одной из ведущих улиц Металлургического района Челябинска закрыли до конца недели

Движение по улице Румянцева в Челябинске частично закрыто.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных коммуникациях.

«До 26 мая закрыто движение транспорта по улице Румянцева в районе дома №28 (при движении в сторону Шоссе Металлургов)", – уточнили представители городских властей.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом дорожной обстановки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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