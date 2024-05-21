Движение по одной из ведущих улиц Металлургического района Челябинска закрыли до конца недели

Движение по улице Румянцева в Челябинске частично закрыто.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных коммуникациях.
«До 26 мая закрыто движение транспорта по улице Румянцева в районе дома №28 (при движении в сторону Шоссе Металлургов)", – уточнили представители городских властей.
Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом дорожной обстановки.
Челябинск, Виктор Елисеев
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