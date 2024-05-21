В Челябинской области суд вновь вынес приговор водителю, сбившему на остановке двух женщин и детскую коляску

Суд повторно рассмотрел уголовное дело в отношении челябинца, совершившего наезд на пешеходов на остановке «Поселок Бабушкина».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, повторное рассмотрение уголовного дела назначила кассационная инстанция.

Напомним, авария произошла днем 9 марта 2022 года на остановке «Поселок Бабушкина» в Калининском районе Челябинска.

Автомобиль Faw вылетел на перекресток, игнорируя запрещающий сигнал светофора, и столкнулся с Audi Q3, когда последний поворачивал налево. В результате столкновения Faw отбросило в сторону остановки общественного транспорта, где в это время находились люди.

Под удар иномарки попали 35-летняя челябинка, стоявшая с детской коляской, в которой находился годовалый ребенок, а также 53-летняя горожанка. В результате старшая челябинка скончалась в реанимобиле. Другая женщина и ребенок получили повреждения.

Мужчина вину признал полностью, принял меры к заглаживанию вреда, принес извинения потерпевшим и поначалу получил условный срок. Однако в январе прошлого года Челябинский областной суд условное осуждение отменил, заменив его реальным сроком.

Адвокат челябинца приговор оспорил в кассационной инстанции, и суд направил дело на повторное рассмотрение.

В результате Калининский районный суд Челябинска суд приговорил водителя к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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