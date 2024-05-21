В Магнитке на День города выступят Shaman и Бутусов

Хедлайнерами празднования 95-летия Магнитогорска станут Ярослав Дронов и Вячеслав Бутусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году празднование Дня рождения Магнитогорска будет проходить на протяжении трех дней – с 28 по 30 июня.

По информации издания «Верстов.Инфо», торжественные мероприятия в честь 95-летия со дня основания города металлургов будут проходить на большой сцене, установленной за монументом «Тыл – фронту».

Откроет празднование вечером пятницы, 28 июня, гала-концерт фестиваля стильной хореографии «Улица горящих фонарей». С 18:00 до 21:00 будут выступать хореографические коллективы Южного Урала, а с 21:00 до 22:00 здесь пройдут выступления профессиональных танцевальных групп.

29 июня в 17:00 дефиле военных оркестров откроет концертно-развлекательную программу. В 21:00 на сцену выйдет хедлайнер второго дня празднования юбилея города – Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman. А закончит субботнюю программу шоу фейерверков «Огни Магнитки III», которое продлится с 22:00 до 24:00.

Наконец, в воскресенье, 30 июня, за монументом «Тыл – фронту» стартует рок-фестиваль «Арт-Платформа». С 14:00 до 20:00 на сцене выступят участники конкурсной программы. В 20:00 их сменит рок-группа «Братья Енотовы» из Челябинска. Наконец, в 21:00 магнитогорцы смогут услышать и увидеть Вячеслава Бутусова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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